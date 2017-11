Productores de 'Despacito' esperan coronar el año con 1 Grammy

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Los productores de “Despacito” esperan que el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee corone “una locura” de año con un gramófono dorado la próxima semana.



Andrés Torres y Mauricio Rengifo figuran en la nominación de “Despacito” al Latin Grammy a la grabación del año por su trabajo como productores e ingenieros del tema, que también compite por los premios a la canción del año, mejor fusión/interpretación urbana por el remix con Justin Bieber (producido también por la dupla colombiana), y mejor video musical versión corta por el clip más reproducido en la historia de YouTube, con más de 4 mil 266 millones de vistas hasta la fecha.



“Ojalá Fonsi pueda recoger todos esos premios, pues lo admiramos muchísimo como persona, como músico y artista”, dijo Rengifo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press.



“Es un músico que sabe lo que hace, tiene claro en la cabeza su oficio”, expresó Torres al señalar que trabajar con Fonsi ha sido una de sus mejores experiencias. El par de productores colombianos de hecho está trabajando actualmente en el nuevo álbum del cantautor puertorriqueño.



Para Torres, ganador de un Latin Grammy por su trabajo con Alejandro Sanz, el éxito que tuvo este año “Despacito”, que encabezó por meses las listas Hot Latin Songs y Hot 100 de Billboard y dominó la escena musical alrededor del mundo, debe servir como un impulso a la música latina.



“Ha pasado varias veces en la historia, quizás no con números tan contundentes como ‘Despacito’”, señaló. “Lo importante es que los músicos y artistas nos demos cuenta de que abrimos una puerta para hacer música que no solo sea una moda sino que trascienda, que esta tendencia se mantenga”.



Como ejemplo mencionó el reciente éxito de “Mi gente” de J Balvin y Willy William, con una subsiguiente versión con Beyonce, y el papel que han desempeñado plataformas de streaming como Spotify en la difusión global de la música latina.



Torres y Rengifo también produjeron el disco de Sebastián Yatra “Extended Play Yatra”, nominado al Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo.



“A su corta edad tiene una carrera que cualquiera envidiaría”, dijo Torres del cantante colombiano, al tiempo que destacó que “está mostrando una cara positiva de los latinos que le cantan al amor. Canta reggaetón, pero siempre desde la composición de canciones. Es un artista bien chévere”.



Actualmente producen a la banda colombiana Morat, “de los artistas más emocionantes que estamos trabajando ahorita”, dijo Torres. “Es un grupo que parece hecho a la medida para otra época. Es muy diferente a lo que hay ahorita”.



¿Qué busca la dupla de productores en un artista? Responde Torres: “Si a nosotros nos llega, creo que les va a gustar a la gente. Tenemos un gusto bastante pop”.



“Cuando nos llega un artista, si sentimos que tiene algo especial, una voz particular, algo que decir, nosotros somos solo un mecanismo para ayudarle a llegar donde quiere llegar, un vehículo”.



Rengifo, quien conforma con su hermano Alejandro el dúo de pop urbano Cali y El Dandee, dice que trabajen con quien trabajen, independientemente del éxito de “Despacito”, todos los días tratan de hacer lo mejor posible.



La próxima semana en los Latin Grammy, que se entregan el jueves en Las Vegas, espera poder celebrar en grande con Fonsi.



“Es un sueño poder acompañarlo una vez más en esta aventura que ha sido ‘Despacito’”, expresó el productor. “Sería muy bonito que termine con un montón de premios”.