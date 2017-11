Academia Latina reconoce a Erika Ender y otras mujeres

MIAMI(AP )

Erika Ender ya tiene un premio asegurado la próxima semana en los Latin Grammy.



La cantante y compositora panameña, nominada a canción del año como coautora de “Despacito” y a mejor álbum cantautor por su disco “Tatuajes”, será honrada con el premio Leading Ladies of Entertainment.



El reconocimiento, otorgado a mujeres que han hecho aportes al campo de la música y el entretenimiento latino, también irá a la directora ejecutiva de contenido y programación latina de Billboard Leila Cobo; la ingeniera de grabación Marcella Araica, vicepresidenta de N.A.R.S Records y Dream Asylum Studios; la directora ejecutiva y fundadora de Lionfish Entertainment, Rebeca León; la gerente general de Warner Music Latin y vicepresidenta de mercadotecnia de Warner Music Latin America, Gabriela Martínez; y la vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de mercadotecnia de Univision Communications Inc., Jessica Rodríguez.



"La mujer continúa enfrentando dificultades innecesarias y retos adicionales en el sector del entretenimiento”, dijo en un comunicado emitido el viernes Gabriel Abaroa Jr., presidente y director general de la Academia Latina de la Grabación. “Las mujeres a las que rendimos tributo en esta ocasión han mostrado fortaleza, perseverancia, serenidad y mucha inteligencia, brindando perfecto ejemplo a las generaciones venideras".



La ceremonia Leading Ladies of Entertainment se realizará el martes en Las Vegas en el marco de las celebraciones de los Latin Grammy, que se entregan el próximo jueves.



Los fondos recaudados en el evento beneficiarán a la Fundación Cultural Latin Grammy, cuya misión es promover mediante becas, subvenciones y programas educativos la difusión y el reconocimiento internacional de las contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial.