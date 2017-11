Danna Paola será el primer amor de José José en serie

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz y cantante mexicana Danna Paola confirmó que dará vida a "Lucero", el primer amor del intérprete José José en la nueva serie autorizada de Telemundo, "El Príncipe de la Canción".

"Espera un poco... un poquito más... ¡Por fin!



Les puedo decir el #ProyectoSecretoUltraSecreto ya no es secreto", escribió la joven de 22 años en sus páginas oficiales junto con un video en el que interpretó un fragmento de "El triste".



Continuó: "Soy parte de #JoséJosé la historia autorizada de el príncipe de la canción, interpretando a 'Lucero', el primer amor de 'José', el cual me llena de alegría el alma formar parte de este increíble proyecto. @josejosetlmd ¡MUY PRONTO! sólo por @telemundo", escribió.



Mientras que en otro clip reiteró de viva voz el acontecimiento: "Me moría por contarles esta gran noticia, yo sé que han estado esperando.



Pues sí, la gran noticia es que soy parte de este increíble y hermoso proyecto, la historia autorizada de José José, 'El Príncipe de la Canción'". Detalló: "Mi personaje es 'Lucero', la primera novia de José José, espero que la disfruten muchísimo, tanto como yo la disfruté, próximamente solamente por Telemundo".



La producción recién retomó grabaciones, tras haber hecho una pausa por los sismos registrados en septiembre pasado en México, y

aunque las grabaciones están retrasadas, paulatinamente han vuelto a la normalidad. En la pantalla grande, Danna Paola, quien ha

protagonizado telenovelas como "María Belén", "Amy, la niña de la mochila azul" y "Atrévete a soñar", estrenará el próximo año en cines la cinta Lo más complicado es complicarlo todo, en la que comparte créditos con Marjorie de Sousa y Alosian Vivancos.