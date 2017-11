Orgullosos de su música y de Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El éxito de Los Ángeles Azules no sólo se ha visto reejado

en cosas como el doble Disco de Platino de su álbum De plaza en plaza o en las 360 fechas agotadas que ha tenido con su actual gira, también en la curiosidad que ha despertado en el extranjero su lugar de origen.



“Todos preguntan: ‘oye, ¿Iztapalapa está bonito?’, y les digo: ‘sí, hay palmeras y todo’”, dijo divertido Elías Mejía, líder de la agrupación.



Guadalupe Mejía, que toca el piano y el guache, explicó que ahora que han visitado países como Guatemala, El Salvador, Bolivia y Honduras con De plaza en plaza, esa pregunta es constante y ellos están orgullosos de poner en alto su lugar de origen a través de su música.



“A esos países no habíamos ido y la gente nos espera, conoce nuestras canciones, las canta, los estadios se llenan y la gente se queda afuera, es una gran satisfacción”, expresó.



Pero ahora ha llegado el momento de volver con los capitalinos y lo harán el 16 de noviembre en el escenario del Auditorio Nacional. El

doctor Elías, como lo conoce la gente, explicó que en esta ocasión estarán acompañados por invitados como Yahir, Ana Torroja y María

León.



El líder del grupo señaló que fue para ellos fue todo un reto el editar De plaza en plaza, sobre todo después del éxito del disco anterior, Cómo te voy a olvidar, que fue doble disco de diamante en ventas. Por eso, para ellos es un panorama incierto su siguiente disco, pero no descartan recurrir otra vez a los duetos.



“Nos abrieron plazas, nos llevaron a lugares que eran de rockeros y poperos”, señaló Cristina Mejía, quien toca la guacharaca.