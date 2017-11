Jenny McCarthy dice que Steven Seagal la acosó sexualmente

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Jenny McCarthy dice que el actor Steven Seagal la acosó sexualmente durante una audición en 1995.



La exmodelo de Playboy relató un encuentro con Seagal durante una prueba para "Under Siege 2" en su programa de radio en Sirius XM el jueves.



Dijo que estaba sola en una sala con Seagal cuando éste le pidió que se sentara junta a él en un sofá. Tras declinar, McCarthy dijo que Seagal le pidió que se quitara la ropa aun cuando su papel no incluía ningún desnudo.



McCarthy dijo que salió de la audición, pero que Seagal la siguió y le advirtió que no le contara a nadie lo sucedido.



McCarthy contó la misma historia a Movieline en 1998.



Un representante de Seagal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes, pero un vocero del actor negó las acusaciones a The Daily Beast.