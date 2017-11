Kate Hudson habla sobre supuesto romance con Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En febrero de este año comenzó a circular el rumor de que Goldie Hawn, madre de Kate Hudson, le había confirmado a los medios

estadounidenses que su hija se encontraba en una relación con Brad Pitt.



Dicho rumor no sólo no fue posteriormente ratificado ni por Hawn ni por la propia Hudson sino que pasó a convertirse en otra especulación romántica más del mundo de Hollywood. Sin embargo, en una reciente entrevista con Andy Cohen en su late night Watch What Happens Live, la actriz de Casi famosos fue consultada por esas versiones y abordó la pregunta con mucho humor y desparpajo.



"Ese fue el rumor más loco del mundo, no hay nada de cierto en lo que se dijo. De hecho, hace cuatro años que no lo veo [a Brad]. Pero fue un rumor genial, un poco me gustó. Me lo tomé bien, como diciendo 'Ok, genial, ¡vamos a tener gemelos!", bromeó.



Lo cierto es que la actriz, quien recientemente se rapó para su papel en el film Sister, está en pareja con el músico Danny Fujikawa.