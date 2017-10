McCartney manda su amor por adelantado a México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Paul McCartney se declaró listo para venir a México.



“Hola mis amigos mexicanos. Les deseo lo mejor y les mando mi cariño y apoyo después de los tiempos difíciles que han atravesado recientemente”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter, en la que compartió una fotografía acompañado de un mariachi.



El 28 de de octubre, sir Paul se presentará en el estadio Azteca, lo que será su quinta vez en México.



Anteriormente vino en 1993, con su show The New World Tour y se presentó en el Foro del Autódromo de los Hermanos Rodríguez (actualmente el Foro Sol). Ante la rapidez con que se vendieron los boletos para la primera fecha, el músico abrió una segunda presentación.



La segunda ocasión fue en 2002, cuando los fans de Paul disfrutaron el Driving Tour, que presentó en el Palacio de los Deportes y servía para promocionar su disco Driving rain.



En mayo de 2010 vino con Up and coming tour, que tuvo dos fechas en el Foro Sol. En 2012 presentó su tour On the run, que presentó en el Estadio Omnilife de Guadalajara, el Estadio Azteca y el Zócalo de la capital.



En su mensaje de ayer, Paul también escribió: “Amamos México y a su gente. Nos vemos el 28 de octubre. Con amor, Paul”.