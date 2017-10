Protagonista de 'Malcolm el de enmedio' no recuerda nada de la serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Frankie Muniz, quien saltó a la fama como protagonista de la serie “Malcolm el de enmedio”, no recuerda haber participado en la serie.



“Es algo de lo que nunca quise hablar realmente porque soy yo y esto es mi vida, pero estamos hablando de Malcolm y cómo empezó y realmente no tengo recuerdos de haber estado en el show”, comentó a “People”.



Frankie, de 31 años, tiene problemas con su memoria a largo plazo y señaló que todo lo que recuerda de la serie viene de “ver un episodio”.



Explicó además que en la última década su mamá le habla de viajes o eventos en los que estuvieron y todo son historias nuevas para él.



“No sé cuál es la causa, no es algo que investigue, pensé que sólo es la manera en que es mi cerebro, así que pensé que era normal. No sabía que debería recordar haber ido a los Emmy cuando era más joven. No soy un doctor. Cada que voy con los doctores me dicen que estoy loco”.



El actor no está seguro de cómo empezó su pérdida de memoria.



Muniz sufrió en 2009 un accidente en una competencia de autos. En 2012 enfrentó un accidente cerebro-vascular durante el cual el cerebro dejó de recibir sangre.



Actualmente participa en “Dancing with the stars”.