George Clooney habla sobre el caso Harvey Weinstein

NUEVA YORK, EU(AP )

Ante el escándalo por las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein por acoso sexual el actor George Clooney expresó su opinión en entrevista con el sitio Daily Beast.



Weinstein fue despedido el domingo de The Weinstein Co., la poderosa productora que fundó y con la que consiguió múltiples premios Oscar.



Otras prominentes figuras de Hollywood como Jennifer Lawrence y Meryl Streep han criticado al empresario por estas acusaciones.



A continuación algunos fragmentos de la entrevista de Clooney:

—"Harvey lo ha admitido y no hay forma de defenderlo. Lo he conocido a lo largo de 20 años. Me dio mi primera gran oportunidad como actor de cine en ‘Del crepúsculo al amanecer’ y me dio mi primera gran oportunidad como director con ‘Confesiones de una mente peligrosa’.



Hemos cenado, hemos estado en locación juntos, hemos tenido discusiones. Les puedo decir que nunca he visto nada de este comportamiento”.



—"Mucha gente ha tomado la actitud de decir ‘lo tenías que saber’, y si me preguntan si conozco a alguien que es muy poderoso y que tiene la tendencia de ir detrás de jóvenes hermosas, seguro. Pero no tenía idea de que había llegado al nivel de tener que pagar a ocho mujeres por su silencio. Y que estas mujeres fueron amenazadas y victimizadas. He estado hablando con mucha gente sobre esto y no hay muchas personas que supieran ello”.



—"La gran mayoría de la gente diría ‘sí Harvey es un perro' o 'Harvey persigue a chicas', pero esto es muy diferente. Esto es acoso a un nivel muy alto”.



—"No creo que la gente tratara de hacer como que no lo notaban. Creo que realmente la gente no se fijaba, porque de alguna manera un tipo lujurioso con dinero que trata de seducir a jovencitas desafortunadamente no es nada nuevo en nuestra sociedad”.



—"La realidad es que este es un problema muy enraizado en nuestra sociedad. Es algo de lo que se habló mucho en la izquierda sobre Roger Ailes, Bill O'Reilly y Donald Trump, y es algo de lo que se hablará en la derecha con Harvey Weinstein. Creo que en vez de politizarlo deberíamos hablar en ambos lados sobre el comportamiento muy negativo de hombres poderosos y los actos terribles que cometen”.



—"Ojalá que este tipo de comportamiento termine o se vuelva cada vez más y más difícil de continuar. Lo que es importante ahora es que cualquiera que crea que se puede salir con la suya al hacerlo tenga que pensar: Espera, alguien puede estar grabando esto o escribir un artículo al respecto. Creo que me voy a meter en muchos problemas.



... Todos tendremos que ser más cuidadosos al respecto y buscar cualquier signo de advertencia. Antes la gente no ponía suficiente atención, ahora tenemos que hacerlo. Este es el momento de comenzar a asustar a la gente como esta para que no actúen más de esta manera”.