El público sigue emocionado con Spider-Man

NUEVA YORK, EU(AP )

Los cinéfilos fueron puestos a prueba con la tercera entrega de Spider-Man en 15 años, y demostraron que aún no están cansados del Hombre Araña.



"Spider-Man: Homecoming" de Sony recaudó 117 millones de dólares durante el fin de semana de estreno en Norteamérica, de acuerdo con cifras finales divulgadas el lunes.



El resultado positivo es bastante superior a la modesta proyección de 80 millones que había hecho Sony Pictures, un estudio muy necesitado de un éxito en taquilla.



Para "Homecoming", protagonizada por Tom Holland como Spider-Man, el estudio se asoció por primera vez con Marvel Studios, propiedad de Disney, para llevar a Spider-Man a nuevos horizontes en el universo Marvel.



La película redituó agradablemente con buenas reseñas y un resultado mejor de lo esperado en taquilla.



La cinta más taquillera de la semana pasada, "Despicable Me", cayó a segundo lugar con 33,5 millones.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore.



1. "Spider-Man: Homecoming", 117 millones de dólares

2. "Despicable Me 3", 33,5 millones

3. "Baby Driver", 13 millones

4. "Wonder Woman", 9,8 millones

5. "Transformers: The Last Knight", 6,3 millones

6. "Cars 3", 5,3 millones

7. "The House", 4,7 millones

8. "The Big Sick", 3,5 millones

9. "47 Meters Down", 2,7 millones

10. "The Beguiled", 2 millones