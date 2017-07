Televisa transmite último capítulo de "Mi adorable maldición"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"Nos deja un buen sabor de boca porque fue un proyecto que llegó a nuestras manos de manera un tanto súbita, sin embargo no puedo dejar de resaltar el trabajo de todos los involucrados" compartió Ignacio Sada, productor ejecutivo.



Ninguno de los actores mencionados acudió al evento. Al lugar llegaron Maya Mishalska, Arturo Vázquez y Ernesto Gómez Cruz, quien dijo: "Hay personajes que yo he interpretado que en principio no logro compenetrarme con ellos, pero ya cuando empezamos a arrancar, en la almohada, me vienen los pasajes de ese personaje, logro encontrarlos y afortunadamente muy pocas veces me he equivocado".



Arturo Vázquez habló de su experiencia en el melodrama: "Es bonito venir, darles un abrazo. Yo venía por menos capítulos y me quedé por muchos más, me trataron muy bien. Tuve unos directores padrísimos".