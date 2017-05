"La Roca" piensa seriamente en ser presidente de EU

LOS ÁNGELES, California(SUN)

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, piensa seriamente en convertirse en presidente de su país, así lo explicó a la revista “GQ”.



“Creo que es una posibilidad real. Un año atrás, me regresaba la idea más y más. Había un verdadero sentido de honestidad que me hacía ir a la casa y pensar, ‘voy a meditar mi respuesta y ofrecer una que sea respetuosa y verdadera".



Acerca del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Johnson dijo que está en desacuerdo con la prohibición contra los inmigrantes. “Creo en la inclusión. Nuestro país se construyó gracias a eso y es fuerte gracias a eso”.



Comentó además que le gustaría ver un mejor liderazgo en la actual administración. “Y siento que una de las cualidades de un gran líder no es excluir a las personas. Inclusive si no estamos de acuerdo en algo tenemos que pensar en una manera”.