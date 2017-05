Famosas celebran el Día de las Madres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Contigo conocí el amor incondicional Lua . Es un privilegio ser tu mamá .❤️ Felicidades a todas la madres hermosas las admiro y respeto sobre todo a ti ma te amo !@leonorasisto Una publicación compartida de ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el 10 de May de 2017 a la(s) 5:56 PDT

Sin olvidar a mi Madre. Que me enseñó lo mejor y a ser fuerte y valiente. Te amo un beso hasta el cielo. Una publicación compartida de @erikabuenfil50 el 10 de May de 2017 a la(s) 8:22 PDT

Este día quiero agradecerte como lo hago todos los días a tu Maaaa porque eres la mejor mujer que me dieron como MAMA 🤗 comprensiva , cariñosa, compañera , amiga y 1000 más pero todo lo que vivimos juntas .. el apoyo y amor que siempre me das me hace ser muy feliz y vamos por más mama 💋 te amoooo Una publicación compartida de Cecilia Galliano (@ceci_galliano) el 10 de May de 2017 a la(s) 8:32 PDT

Ahora si ya en serio.... El amor mas grande siempre para ti mami! Sin palabras. Y a ti @rosama.oliver hermanita por ser una mamá excepcional. Y a todas las demás mamás! 💕 Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 10 de May de 2017 a la(s) 7:23 PDT

