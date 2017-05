¡De fiesta por sus primeros XV años!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue en el 2002 que se decidió hacer un evento cultural masivo que celebrara el aniversario del primer asentamiento humano en la ciudad de Hermosillo en el año 1700.



Ahora, el Festival del Pitic cumple su 15 edición como el evento cultural más popular de la capital sonorense, y fue el pasado lunes 8 de mayo que se anunció la cartelera artística que se presentará del 25 de 30 de mayo del 2017 en los 24 distintos escenarios de la ciudad.



Primera visita de Christopher Cross



El encargado de abrir el Festival del Pitic será el cantante estadounidense Christopher Cross, quien estará el jueves 25 de mayo a las 21:00 horas en la Plaza Alonso Vidal. El artista, ganador 5 premios Grammys y además de un Óscar y un Globo de Oro por su composición “Arthur’s Theme” de la película “Best than you can do” (1981), llega a la ciudad por primera vez para interpretar algunos de sus sencillos más famosos como “Salling”, “Ride like the wind”, “Never be the same”, “Say you’ll be mine”, entre otras más.



Vuelven desde el “Espacio Sideral”



Con el éxito de su más reciente disco “Un besito más”, Jesse & Joy regresan a la ciudad de Hermosillo para cerrar el festival el 30 de mayo a las 20:00 horas en el Parque Madero.



El dueto compuesto por los hermanos Huerta volverá para interpretar algunas de las canciones favoritas de su público seguidor, como lo son “La de la mala suerte”, “Corre”, “Con quién se queda el perro”, “Ecos de amor”, “Ya no quiero”, “Llegaste tú”, entre otras más.



Rockea con EL IMPARCIAL



El Festival Internacional del Pitic se une a los festejos del 80 aniversario de Periódico EL IMPARCIAL, con el maxiconcierto Rock en tu Idioma Sinfónico, que trae a 4 músicos y 4 vocalistas de bandas y agrupaciones destacadas del rock en español, que se suman a una orquesta sinfónica que interpretará algunos temas del repertorio.



Será este 28 de mayo a las 21:00 horas en la Plaza Alonso Vidal donde se presentará a Jorge “Chiquis” Amaro (Neón, Fobia), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Gasú (Los Amantes de Lola), Leonardo de Lozanne (Fobia), Kazz (Los Amantes de Lola), Piro (Ritmo Peligroso) y Cala (Rostros Ocultos). Todos ellos estarán acompañados en el escenario por los músicos de la Camerata Metropolitana y el coro Euterpe, orquesta dirigida por Felipe Pérez Santiago.



La Ópera con los ojos en Sonora



No hay que olvidar que este año en el marco del Festival se llevará a cabo la etapa final del Sonora International Opera Competition Francisco Araiza el 28 de mayo en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris, donde los participantes deberán mostrar su talento en el canto lírico y operístico ante un jurado conformado por representantes de las casas de ópera más importantes del mundo, así como del mismo tenor Francisco Araiza. Durante el cierre del festival el día 30 de mayo, los ganadores del concurso se presentarán en la Plaza Alonso Vidal a las 21:00 horas, en un concierto donde estarán acompañados de la Orquesta Filarmónica de Sonora.



Algunos otros artistas que se presentan este año en el Festival Internacional de Pitic serán la española Pasión Vega, la música orquestal del show “From Bach to Radiohead” con el grupo Zapata y la Orquesta Filarmónica de Sonora; Jumbo, Black Oil, y muchos más.