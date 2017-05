Regresa "Tu dama de hierro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el marco del festejo del Día de las Madres, Marisela regresa esta noche al Palenque de la Expo Gan Sonora 2017 para complacer al público femenino y a todos sus seguidores con algunos de los más recordados éxitos de su carrera como "Sola con mi soledad", "Sin él", "No puedo olvidarlo", "Tu dama de hierro", "Completamente tuya", entre muchos otros más.



Fue en el programa "Siempre en domingo", conducido por Raúl Velasco, que Marisela se dio a conocer como la sensual y rubia cantante que lanzó su primer álbum a la edad de 15 años. A partir de 1987 obtuvo la fama internacional al hacer duetos con Álvaro Torres,pero fue junto a Marco Antonio Solís y el éxito "La pareja ideal" que se lanzó al estrellato.



Su carrera como actriz inició en 1988 cuando compartió créditos con Celia Cruz en la película "Salsa", de donde se desprendió un disco con la canción ganadora del Grammy "I know", cuya versión al inglés se coronó en la lista de Billboard Latin Songs.



Su disco "Sin él" se convirtió en uno de los más recordados y exitosos de su carrera, y aunque gran parte de su éxito se lo debe a las colaboraciones musicales de "El Buki", la cantante comenzó a trabajar con otros compositores para dar nuevos enfoques a su trayectoria, incluso animándose a escribir y grabar sus propias canciones.



La reina de los palenques



Luego de grabar varios de sus éxitos en versión "banda" en la década de los 90, Marisela se convirtió en la reina de los Palenques, donde suele presentarse y abarrotar con seguidores y admiradores de su música.



Su disco más reciente, "El marco de mis recuerdos", se lanzó en el 2012, de donde se desprenden sencillos como "Yo te necesito", "Tu cárcel", "Qué lástima", "El peor de mis fracasos" y más.



A lo largo de su carrera grabó con grandes estrellas como Joan Sebastian, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Julio Preciado, Alberto Vázquez, entre otros más.



No pierdas la oportunidad de cantar con una de las artistas femeninas más influyentes de la música de habla hispana. Los boletos para la presentación de hoy están a la venta en el Hotel Courtyard Marriot, Hotel Fiesta Americana y Discos y Novedades, con precios de 250, 400 y 700 pesos.