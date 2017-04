Aclara Juan José Origel qué pasó con Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor Juan José Origel aclaró qué pasó con la cantante Paulina Rubio durante un concierto el fin de semana.



Un video del show en Puebla mostró a Paulina saludando y abrazando a personas de la primera fila, mientras que a Origel, quien también estaba en esa zona, sólo lo volteó a ver.



Ante los comentarios sobre el supuesto desaire de Rubio, Origel ofreció una entrevista para el programa “La Taquilla” en donde dijo que estuvo en Puebla por el cumpleaños del empresario Rafael Herrerías.



“Organizó una comida en la feria y me dijeron que si después nos íbamos al palenque y yo tenía entendido que estaba Julión Álvarez”, dijo el conductor, quien después supo que era Paulina Rubio la que se presentaría.



“Llegamos al palenque, la señora sale a cantar y a medio show se acerca al señor Herrerías y a su esposa, porque todos estábamos hasta adelante y la esposa de Herrerías le dice a Paulina 'mira, allí está Pepillo', me dice '¡hola!' y se da la vuelta, eso fue todo".



También dijo que se fue antes de que terminara el concierto porque tenía una cena y no tiene nada en contra de Paulina, aunque cree que ella no están tan contenta con él pues contó que golpeó a su pareja, Gerardo Bazúa.



"Pero ya saben cómo es Paulina, no pasó nada, no sé por qué la gente se entera de todo, eso fue todo lo que pasó, me dijo '¡hola!' y eso fue”, añadió Origel, quien dijo que no es amigo de Paulina ni su fan y sólo acudió al palenque porque lo invitaron.