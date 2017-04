Un circo de... ¡Insectos!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Master Filipo baila con su comunidad de insectos en armonía y paz. Las cosas están tranquilas en ese pequeño mundo cuando de pronto aparece...¡Un huevo! Todos se acercan con gran curiosidad y se preguntan qué es ese pequeño objeto, qué tiene dentro y qué significa para ellos ahora. El líder tendrá que manejar la situación al mismo tiempo que entrega su corazón a la bella catarina de la que acaba de enamorarse.



Una historia de amor, descubrimiento y desarrollo es la que protagoniza Gonzalo Muñoz, quien orgullosamente es uno de los latinoamericanos que forman parte del elenco de "Cirque Du Soleil: OVO", que se presentará en Tucson, Arizona, del miércoles 19 al domingo 23 de abril en el Tucson Convention Center. La puesta escénica es dirigida por Deborah Colker, la primera mujer a cargo de un espectáculo de Cirque Du Soleil.



"Ella se inspiró sobre el mundo de los insectos para crear un espectáculo de circo y es una idea bellísima porque hay muchas probabilidades para el mundo acrobático. Hay telarañas con contorsionistas, cucarachas trapecistas, mariposas haciendo malabares y más. Todo esto llevado con el diseño poético que tiene Cirque Du Soleil, con un maravilloso vestuario y música original, y con una gran trama que es una total celebración", dijo Gonzalo Muñoz a EL IMPARCIAL.



"Es una historia muy simple, de la comunidad de insectos donde yo soy el líder, un escarabajo. Estamos tranquilos todos y en armonía cuando llega una música armada con un huevo y esto causa revuelo con todos y la curiosidad por este objeto. Es muy interesante cómo reaccionan todos y se desarrolla la historia en torno a este objeto", narró.



Gonzalo, de origen colombiano, es un payaso de profesión que recorrió el mundo al trabajar para diferentes compañías circenses como Cirque Éloize y las producciones Dralion, Kooza y Corteo de Cirque Du Soleil. Ahora con un papel principal en "OVO", destaca la importancia de hacer reír al público con tintes actorales y la seriedad con la que toma su carrera artística.



"Yo no me siento payaso, yo me siento actor porque tengo amigos que se sienten así y están en esta línea, pero para mí es un trabajo actoral. Siento que estos personajes son mucho más locos, más extremos, e incluso el volumen en su habla se eleva. Para mí, estos elementos los aprendí para llevar a cabo al personaje. Ya sea que sea comedia y que la gente se ría, me enfoco de esta forma", agregó.



"Ser un latinoamericano en Cirque Du Soleil es muy rico -risa- muy sabroso en el sentido de encontrarme con diferentes culturas. Es bellísimo poder viajar tanto y estar trabajando en este circo desde hace ya varios años. Me encanta ver cómo ha crecido y desarrollado. Hay muchos latinos trabajando en esta compañía increíble y que comparten esta maravillosa experiencia", finalizó.



Los boletos están a la venta en taquilla de la arena o ingresando a www.cirquedusoleil.com/ovo. Boletos desde 25 dólares.