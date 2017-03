Backstreet Boys cuestiona a Justin Bieber y One Direction

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Backstreet Boys hablaron sobre "el chico malo" de Justin Bieber y la boy band de moda: One Direction.



La agrupación formada en 1993 se sinceró y se fue contra las ventajas que actualmente tienen las agrupaciones gracias a las redes sociales, herramienta con la que ellos no contaron en sus años de mayor éxito.



Durante una entrevista para ELLE.com, la agrupación habló de la fama antes de que existiera Instagram, y se burló de "la maldad" que muestra Justin Bieber en dicha red.



"Te diré lo siguiente", compartió Carter. "Hubo m**rdas que AJ y yo hicimos por las que agradezco que no hubiese redes sociales en esa época. Porque Justin Bieber no le llega a los talones a lo que hicimos".



A. J. McLean agregó: "Hubiésemos sido los favoritos de TMZ. Desde yo estando borracho o iracundo en un club. O caminando desnudo por los pasillos de un hotel sin razón aparente. Cosas al azar que nunca salieron a la luz".



McLean aseguró que antes, conseguir fama era verdaderamente un reto, había que hacer acto de presencia en todos lados, y no como ahora, que tanto ayudan las redes sociales.