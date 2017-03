Una 'adorable' visita

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor Alejandro Ávila trabaja arduamente en su personaje Camilo Espinosa, de la telenovela "Mi adorable maldición" que continúa en emisión por Las Estrellas. El pasado fin de semana decidió hacer una parada en Hermosillo para asistir a la inauguración del nuevo restaurante Yokomo Sushi House.



"Es un placer estar en cualquier estado de nuestra bella República y qué mejor que en la inauguración de Yokomo Sushi House, de mi amigo César y su esposa. Qué mejor que apoyar a empresarios mexicanos que generan fuentes de trabajo y ésta no es la excepción", dijo Alejandro Ávila en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Ávila, quien se conoce por su constante actividad en las telenovelas, también aprovechó para hablar de "Mi adorable maldición", donde su personaje tiene acento norteño.



"Por eso me oyen medio norteño –ríe-. Trato de hacerlo un 24/7 para tener una actuación genuina y trato de hacerlo para que me lo crean. Es un personaje divertido, una novela bonita que habla de las tradiciones de México, como en creencias de fantasmas"¡Y va a cantar!



Lo que Alejandro pudo adelantar sobre Camilo Espinosa en "Mi adorable maldición" es que explotará nuevamente su faceta de cantante.



"Puedo adelantar que va a cantar –risa-, va a cantar Camilo. Tengo la bendición de tener temas de salida de telenovelas como ‘Porque el amor manda’, ‘Corazón que miente’; canté el tema de amor de ‘Lo que la vida me robó’ entre mi personaje y su pareja, y ahora voy a tener una canción en ‘’Mi adorable maldición’ y ojalá que les guste mucho", agregó.



"En ‘Porque el amor manda’ con Juan Osorio, nos divertimos mucho y él me pidió que cantara para Kika Edgar en ese momento y le gustó mucho y lo puso de salida. Tuvo muchas visitas en Youtube y de ahí yo me dije a mí mismo que estaría padre cantar más. Hice un disco que nunca saqué porque nos cobra mucho dinero la radio para sacar música ranchera. Entonces prepararé un show que próximamente presentaré", finalizó.