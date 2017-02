"Sép7timo Día" mantiene vivo el legado de Soda Stereo

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Reencontrarse con el baterista Charly Alberti para trabajar en el proyecto "Sép7imo Día - No descansaré", el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en la música e historia de Soda Stereo, resultó sanador para el bajista Zeta Bosio.



A una década de la gira de reunión "Me verás volver", tras la separación de la emblemática banda argentina de rock en 1997, Bosio y Alberti se juntaron para crear versiones renovadas de sus clásicos que ahora forman parte de la puesta que la compañía canadiense estrenará en Buenos Aires el 9 de marzo.



"El proyecto del Cirque du Soleil pondrá a Soda Stereo de nuevo sobre los escenarios y de paso nos ha devuelto también a los estudios de grabación", dijo Bosio a The Associated Press el viernes en una entrevista telefónica.



El bajista y el baterista estrenaron el jueves "En el Sép7imo Día", el primer sencillo del álbum "Sép7imo Día", que resultó de un proceso de investigación en el que se digitalizaron y restauraron las grabaciones originales del grupo y luego se abrieron los multi-tracks para trabajar en las nuevas versiones.



"Reencontrarme con Charly, con el productor Adrián Taverna, con Gustavo Borner (ingeniero y productor), ha sido algo muy emotivo. Ha sido un año de mucho trabajo en la adaptación de las canciones de Soda, con mucho recuerdos que nos han llegado", contó el músico.