Miss Dinamarca 2016 investigada y despojada de su corona

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Christina Mikkelsen se coronó en 2016 como Miss Dinamarca; pero la corona de reina de belleza de su país le duró poco.



La modelo fue destronada por presuntos vínculos con una organización delictiva, luego de que el yate de su ex novio, valuado en 100 millones de dólares, fuera incautado por “lavado” de dinero.



La ex pareja de Mikkelsen es Teodorin Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador de ese país, Tedoro Obiang.



A pedido del gobierno suizo, en diciembre pasado el yate de Obiang fue incautado. El barco fue adquirido en 2008 al multimillonario o Viktor Rashnikov.



Cinco años después, Mikkelsen fue invitada a un evento en Guinea Ecuatorial y allí conoció a Obiang.



Ante los recientes acontecimientos, la ex Miss Dinamarca publicó un texto en Facebook, según Daily Mail.



“Hola a todos. Tengo que admitir que los últimos días han sido abrumadores. Quería tomarme tiempo para decir gracias, gracias desde el fondo de mi corazón por todos sus mensajes de cariño”, señaló.



También agradeció a sus seguidores y, en especial, a su familia. “No me arrepiento de nada, aunque obviamente tuve que perder mi título y corona”, agregó, distanciándose de las acusaciones que recaen sobre su persona.