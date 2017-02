Una leyenda del rock

Guaymas, Sonora(GH)

Chris Montez, el legendario rockero de los años 60’s incluyó a San Carlos Nuevo Guaymas dentro de la gira que realizará en los siguientes 35 días.



El oriundo de Los Ángeles, California, tocará mañana viernes y el sábado en la Palapa Griega, alternando con varios artistas regionales, sus éxitos que marcaron historia hace más de 50 años.



Ezekiel Christopher Montañez como fue bautizado por sus padres, inició su carrera artística a los 14 años cuando grabó un ‘demo’ por "hobbie" y fue presentado a varios productores, logrando llamar la atención de algunos.



De inmediato fue buscado en el hogar que compartía junto a 17 hermanos, de los cuales hoy día sobreviven sólo nueve, para grabar un disco que en poco tiempo se colocaría en los primeros lugares con la canción "The More I See You".



Su pasión por la música se la debe a Richie Valens, el intérprete de "La Bamba", a quien conoció y adoptó como uno de sus hermanos.



Motivado por sus hermanos incursionó en la música ranchera donde era la segunda voz, pero al paso del tiempo se convirtió en la primera y al poco tiempo logro encontrar su vocación en el rock and roll.



"Aún cantó algunas canciones rancheras que escribí como ‘Con esa locura’ que cantaré en mis presentaciones en San Carlos", señaló.



Durante su niñez, adolescencia y juventud recuerda las burlas que recibía por ser hijo de un mexicano, pero gracias a su música pudo acabar con eso y además de eso logró unir razas.



"En los conciertos veía a blancos con negros y en esa época no era común, era algo muy bueno, yo recibí burlas por ser hijo de mexicano, mi papá era de Michoacán y mi mamá de Nuevo México y ella no hablaba nada de español", puntualizó.



Durante su carrera como cantante recuerda al menos siete discos que lo llevaron a obtener el oro por sus ventas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.



De los cinco hijos que tuvo en sus dos matrimonios, solo una de ellas se interesó en el mundo artístico y hoy día estudia actuación.



En dos idiomas



En Inglaterra y otros países de Europa se mantuvo en el lugar número uno con algunas de sus interpretaciones entre las que destaca "Ay no me digas", que fue grabada mitad español y mitad ingles.



Durante los 60’s tuvo la oportunidad de alternar en conciertos con los Beatles y poco después grabó un disco con Del Purple.



"En mi niñez fui muy pobre y cuando empecé con las giras a viajar en avión a Inglaterra, Alemania, Bélgica, Brasil, y otros países yo no me la creía", externó.