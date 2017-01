Responde Trump a Meryl Streep

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

La ceremonia de los Globos de Oro estuvo marcada por el discurso político que entregó Meryl Streep al recibir el premio honorífico Cecil B. DeMille. La actriz, ganadora de ocho premios de la Asociación de la Prensa Extranjera, criticó duramente Donald Trump, en especial por haber imitado a un periodista con discapacidad, durante la campaña presidencial.Es por ese motivo que el Presidente electo de EU acudió a su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones, asegurando que jamás se “burló” del reportero.“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche (domingo) durante los Globo de Oro. Ella es una...”, publicó Trump en una serie de tuits en los que se defiende.“Ella es una lacaya de Hillary Clinton que perdió en grande. Por la enésima vez, jamás me he ‘burlado’ de un periodista con discapacidad (tampoco lo haría), pero simplemente le mostré ‘arrastrándosé’ cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”, explicó en relación con el tema en el que se le acusa de haberse burlado del periodista de The New York Times , Serge Kovaleski, quien padece una condición que le impide el movimiento de sus brazos.