Ana de la Reguera actúa de narco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lo más cerca que Ana de la Reguera había estado de las drogas fue en el filme Así del precipicio, donde encarnó a una chica que las usaba.



Pero ahora es una líder latina del narcotráfico en la serie Power, protagonizada por Omari Hardwick, cuyas grabaciones concluirán en febrero.



“Es la jefa de un cártel”, dice brevemente la veracruzana. “No disparo, ni mato. Sólo en una escena la temporada pasada hago que alguien se muera de un pasón pero ya”, expresa.



Power sigue a James St. Patrick, dueño de un club nocturno neoyorquino y al mismo tiempo es uno de los elementos más importantes en las redes de las drogas de la ciudad.



Pero se enfrenta a una disyuntiva: Permanecer en el mundo que lo ha enriquecido o dedicarse por completo a su negocio legal y así poder proteger a su familia



Es transmitida por el canal Starz desde 2014.



De la Reguera participó este año, también, en la producción televisiva Goliath, compartiendo protagónico con Billy Bob Thorton (El pasado nos condena) y en la cual interpreta a una alcaldesa latina y para el cual estudió el código legal estadounidense a n de saber lo que hablaba.



“Son dos series en las que ando participando, es algo que me divierte y tiene feliz”, indica.



The blacklist, Narcos y Jane the virgin son algunos de los proyectos para la pantalla chica para los cuales ha sido llamado la veracruzana.



En stand by. Lenta, pero segura, es como va la serie de comedia escrita por la actriz, basada en su propia vida y que espera concretar en 2018.



Pero no todo se puede y el proyecto de largometraje sobre la actriz Lupe Vélez, de las primeras en pisar Hollywood, está detenido.



Para este último ya cuenta con un apuesta de director: Carlos Carrera, mismo de la taquillera El crimen del Padre Amaro y Dogma.



“De la serie ya llevo año y medio desarrollándola y ahí va, de Lupe Vélez ya no me doy abasto con lo que ya tengo (de trabajo) y entonces le estoy dando prioridad a la serie”, indica.



Estelar en Hidalgo, la historia jamás contada, De la Reguera inició su carrera hace dos décadas con Mujer, casos de la vida real y Pueblo chico, infierno grande.



El filme Por la libre, su primera aparición en cine.