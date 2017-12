Jennifer Lawrence triunfa en Instagram... sin tener cuenta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La protagonista de Los Juegos del Hambre y la ganadora de Óscar como mejor actriz, Jennifer Lawrence, es considerada hoy en día como una it girl y una influencer. Sin embargo, Lawrence se considera a sí misma con un alma vieja que no es buena con la tecnología ni con las redes sociales.Durante una entrevista en una alfombra roja en el 2014, la actriz reveló a e-entertainment que no era buena con las redes sociales ni con la tecnología, por lo que no tenía cuenta en Instagram, Facebook o Twitter. Sin embargo, a sus fieles seguidores no los detiene eso.Lawrence es uno de los personajes más influyentes en Instagram con más de 20 cuentas a su nombre, 1,867,05 publicaciones y más de 50 mil likes por cada publicación.Sus “instagramers” siempre hacen alusión de la belleza, sensualidad y frescura que proyecta la actriz en cada evento, photoshoot y su vida cotidiana.Jennifer Lawrence también cuenta con cuentas no oficiales de Twitter en diferentes países como Brasil, México, España y Estados Unidos.