Alejandra Guzmán prepara disco

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Alejandra Guzmán seguirá con su lado rockero, pero su próximo disco tendrá un toque urbano que obtendrá con una colaboración con Joey Montana, el famoso creador del éxito “Picky”.



“Acabo de componer un tema para Alejandra, una canción que dice: ‘Ni tú ni nadie me controla’, entre rockero, pero bien urbano”, adelantó el cantante.



Esta rola unirá al panameño y la mexicana; una composición creada especialmente para Alejandra.



“Es para el nuevo disco de ella, creo que apenas está empezando porque sacó un disco con Gloria (Trevi), así que fue un placer conocerla, un honor, una tremenda persona”, dijo.



Joey consideró que se llevó una gran sorpresa con la rockera, pues a pesar de su gran éxito, se encontró con una persona muy humilde.



“Me hace mucho caso, estaba tan nerviosa el día que lo estábamos grabando, pero me siento muy contento de poder hacer un tema para ella, y también hice otro para Reik, que también me dio oportunidad de escribir para ellos”, indicó.



Su contagioso “Picky” superó el billón de reproducción con su video. Después de este hit colocó “Hola”, y actualmente Joey promociona el tema “Suena el Dembow”, en el que hace dueto con Sebastián Yatra.



Joey, quien visitó Monterrey para estar en un evento de radio, consideró que busca colocar un nuevo éxito que tenga los alcances de “Picky”, pero con su propia identidad, es decir, no imitar el mismo patrón musical.