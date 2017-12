Un sonorense actúa con Elijah Wood

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hermosillense Sergio Osuna se abre paso en Hollywood pues no sólo fue forma parte de la segunda temporada de la serie original de Netflix: "Dirk Gently’s Holistic Detectiv Agency", sino que en el mismo programa comparte créditos con el actor Elijah Wood, reconocido por su papel en "El Señor de los Anillos"; además de actuar junto a Jensen Ackles (Supernatural) y Michelle Rodríguez (Saga Rápido y Furioso).



"La serie es diferente y rara. Es de ciencia ficción pero tiene toques de misterio y acción. La segunda temporada que ya está saliendo al aire en Canadá y Reino Unido, es diferente a los primeros capítulos. Lo que puedo decir es que mi personaje se desarrolla en el pasado, como ‘flashbacks’ que se relaciona mucho con el presente de la historia", dijo Sergio Osuna en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Yo desde el principio de la saga de ‘El Señor de los Anillos’; desde el inicio de su carrera, cuando yo estaba más joven, ya lo admiraba. Cuando lo vi en el set, me emocioné bastante. Mi personaje ‘Héctor Cárdenas’ se desarrolla en el pasado, mientras que el papel que él interpreta (Todd Brotzman) es del presente. Lamentablemente no tengo escenas con él, pero compartí mucho con él en el estudio de grabación", continuó.



Prepara su regreso a "The Magicians"



Otro de los grandes papeles de Sergio Osuna es "Rafe" en la segunda temporada de "The Magicians", que ahora prepara su regreso con nuevos capítulos para el año que entra, donde el sonorense nuevamente aparecerá para continuar con la historia basad en el libro homónimo de Lev Grossman.



"Este papel me lo dieron el año pasado. Sigo trabajando con la tercera temporada que terminamos de grabarla hace poco y se va a estrenar en Estados Unidos en enero del año que entra. De hecho acaba de salir el trailer y en Latinoamérica llegará en abril", agregó Sergio.



"Este proyecto es totalmente diferente a la de "Dirk Gently" porque mi personaje completamente distinto a ‘Héctor Cárdenas’. En la historia, mi rol se desarrolló muy bien en los últimos capítulos, creo que creció demasiado y van a ver un resultado padrísimo en esta tercera temporada. Yo lo tomaría como algo más cómico lo que puedo hacer ahí, pero en serio, es una serie que me enorgullece formar parte", concluyó.