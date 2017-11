Diego Luna debuta en la obra "Privacidad"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El momento de subir al escenario del Teatro Insurgentes llegó para Diego Luna, quien hizo su debut oficial en la puesta en escena Privacidad la noche del jueves, en un ambiente más sencillo y tranquilo en comparación al que tocó a Luis Gerardo Méndez hace un mes cuando la obra se estrenó.



“Entro yo pero eso no quiere decir que Luis Gerardo deje de dar funciones, vamos a estar alternando y eso es importante que la gente lo sepa, cuando entren a comprar sus boletos pueden ver quién da la función, si él o yo y eso nunca cambia, la información que se de ahí es lo que verán acá”, es lo que dijo Diego Luna a los representantes de los medios, minutos antes de levantar el telón.



Luna explicó que debido a la buena respuesta que ha tenido el público en taquilla, la obra seguirá en cartelera lo que resta del 2018.



Unos momentos antes de estas declaraciones el también productor dio una muestra de su trabajo en esta obra, a través de la presentación de cuatro escenas que le dieron una idea a los medios de que versará la historia.



“El pudor es parte esencial de lo que yo soy, pero el pudor ya no es parte de este mundo y yo no me di cuenta cuando todo cambió de forma tan radical”, es uno de los primeros diálogos con los que indica Diego su actuación en la obra, que cuenta cómo el uso del Internet y las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos y el riesgo que corremos todos los días al compartir la información.



El personaje principal de esta historia ha tomado otra dimensión con Diego, que a diferencia de Luis Gerardo, lo hace con un poco más desparpajo y naturalidad, algo que deja ver conforme pasan las escenas, que van de un departamento en Nueva York a un abarrotado Uber o una cafetería en la gran manzana.





Al final todos los compañeros que comparten escena con Diego, lo acompañaron a dar las gracias al público, que se mantuvo atento al desarrollo de cada escena y a la actuación de esta estrella internacional, que a pesar de estar triunfando en Hollywood, no deja el teatro y su México.