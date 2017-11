Stephanie Rivera,"una niña extraordinaria y talentosa"

información relacionada Fallece Stephanie Rivera, reina de belleza mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Paul Marsell, director general del certamen de Belleza Miss Earth, expresó a este medio su pesar por el deceso de Stephanie Rivera, ocurrido este miércoles, quien representó a Baja California en 2015

en el concurso que él dirige desde hace más de una década.



Comentó además que era una persona cercana a su organización y con quien tenía proyectos a corto plazo que ya no se cumplieron.



Marsell agregó que el intempestivo fallecimiento de Rivera cortó los proyectos a nivel nacional y estatal que ya habían platicado, puesto que sería una de las conductoras de este certamen a partir del

concurso Miss Earth 2018.



Paul calicó a Stephanie Rivera como "una niña extraordinaria y talentosa, con una voz maravillosa y con toda una vida por delante, de no haber sufrido ese terrible accidente automovilístico en San

Diego, California el pasado domingo, lo sentimos mucho pero las cosas pasaron así".



Reiteró que por esas pláticas para que condujera este evento a nivel nacional y estatal, estaba muy cercana a esta organización.



"Este deceso sin duda nos afecta emocionalmente porque teníamos planes con ella, ya dimos el pésame a la familia y a la organización estatal; además nos dimos cuenta de toda la gente increíble de

otros certámenes que nos mandaron condolencias, también nuestras ex concursantes pusieron fotos de ella y hubo mucha compañía con ella".



De la familia de Rivera, mencionó que están muy dolidos por este deceso, por lo que "no quieren platicar ni nada, igual que la organización estatal de la cual ella era muy amiga; al momento desconozco qué vayan a hacer con sus restos, tal vez la van a sepultar o cremar, pero lo desconozco, estamos muy dolidos por su muerte".



