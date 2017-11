Alex Sirvent recibió consejos de José José para su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Alex Sirvent ha tenido un constante acercamiento con el cantante José José, a quien interpretará en su serie biográca

que se estrenará en televisión a principios del próximo año.



Señaló que el reconocido intérprete, a quien admira por su fortaleza para salir adelante, se encuentra en perfectas condiciones de salud y que lo conoció hace ocho meses para pulir mejor su personaje.



“Lo conocí cuando iba a empezar el tratamiento que tenía (del cáncer), la reciente vez que estuve con él tenía mucha fortaleza, hasta estaba más gordito, siempre lo veo contento, es una persona muy generosa con todo el mundo”, declaró a los medios.



Alex Sirvent armó que “El Príncipe de la canción” está motivado de que se vaya a narrar su historia, cuyo libreto se apegará a lo que

escribió él en su libro. “Está muy pendiente de las grabaciones”.



Indicó que el vocalista, quien actuó en la telenovela “La fea más bella” les echa porras y dice que ese proyecto quedará “muy bonito" y que va a gustar.



También comentó que le ha dado miles de consejos, sobre todo de las malas decisiones que tomó durante su trayectoria, en especial

cuando era joven, tiempo en el que pensaba que lo tenía todo.



“Él sabe que cuando uno está chico se llega a pensar que las cosas no tendrán repercusiones, sabe que no hay que abandonar las cosas

que te apasionan”, aseveró.



Sirvent reiteró que José José es toda una institución, que ha dejado un legado enorme a través de la pasión que tiene por lo que hace y por lo que ha dejado.



“Mi responsabilidad es contar esto con todo el alma, estoy entregando todo el corazón, sin pensar en que me van a criticar”, comunicó, y mencionó que actualmente se siguen modificando

algunos primeros capítulos.



Respecto a las adicciones del cantante, enfatizó que él habla abiertamente del tema, por lo que es algo que quiere dejar en claro, decir cómo empezó, por qué le sucedió eso, de dónde viene y cómo terminó.



La voz cantada de José José será grabada, “yo hago ciento por ciento playback, creo que no hay manera ni de llegarle a los talones, es muy bonito dejar la voz para que sea un testimonial”, mencionó.



El histrión quien desea descansar un poco de la televisión y buscar propuestas de teatro, platicó que fue un entrenamiento de muchos

meses, en el que tuvo un asesor de voz, con quien trabajó dos meses.



“Una serie para que cuando pasen los años nos acordemos de quién era y qué hacía; lo más difícil fue retratar las etapas, empiezo en los

setentas, sigo en los ochentas, luego en los noventas, después los cambios físicos, porque se ha deteriorado un poco más, la manera de

caminar”, detalló.