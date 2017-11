Disney anuncia una nueva trilogía de StarWars

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

Rian Johnson creará esta saga que no estará conectada a la "saga Skywalker"; se explorarán nuevas historias del universo

creado porGeorge Lucas.



Desde que compró LucasFilm, Disney también ha impulsado una serie de películas independientes de las cuales sólo se ha estrenado "Rogue One" (2016).



Rian Johnson, director a cargo de "Los últimos Jedi", la próxima película de "Star Wars", seguirá trabajando en las historias de la "galaxia muy muy lejana", luego que Disney anunciara que será el responsable de una nueva trilogía centrada en el mundo ideado por George Lucas.



Johnson creará la nueva historia y dirigirá y escribirá la primera de estas tres películas, sin que se haya anunciado una fecha para su

estreno en salas.



La primera colaboración del director en el mundo "Star Wars", el esperado "Episodio VIII", llegará a los cines a mediados de diciembre.



"A todos nos encantó trabajar con Rian en 'Los últimos Jedi'", dijo Kathleen Kennedy, presidente de LucasFilm, en un comunicado. "Es una

fuerza creativa y mirarlo crear 'Los últimos Jedi' de inicio a n

fue una de las grandes alegrías de mi carrera. Rian hará cosas increíbles con el lienzo de esta nueva trilogía".



Lo único que se sabe de esta nueva trilogía es que no estará conectada a la "saga Skywalker", nombre con el que se conoce a la historia ideada por George Lucas y que hasta ahora está planicada

hasta el "Episodio IX" (2019), que estará a cargo de J.J. Abrams.



Durante una presentación de resultados nancieron, Bob Iger, CEO de Disney, también anunció una serie de televisión centrada en el mundo

de "Star Wars", que será estrenada en un nuevo servicio de streaming online de la compañía que debutará en 2019.