Final de 'Game of Thrones' mostrará cosas nunca antes vistas

MADRID, España(Agencias)

La octava y última temporada de "Juego de Tronos", que ya ha comenzado su producción, estará formada por seis capítulos que se

estrenarán en 2019.



El hype de los seguidores del universo creado por George R.R. Martin es enorme y sus ansias no se calmarán con declaraciones como las que acaba de hacer uno de los protagonistas de la serie de HBO haya asegurado que el final de la serie será muy diferente a lo que ha aparecido en la pequeña pantalla hasta la fecha.



Ben Crompton, que da vida a Eddison Tollett, el destacado miembro de la Guardia de la Noche ha asegurado en una entrevista a Chronicle

Live que el final de la serie no decepcionará a los fans.



"Guardiaoriente ha caído, y es el único castillo que está junto al mar, por lo que está destrozado... Edd se está encargando del Castillo Negro", explica el actor británico, que ha aludido al cliffhanger de la séptima temporada, cuando el Rey de la Noche monta a lomos de un resucitado Viserion.



Sólo os puedo decir que la octava temporada es brillante. Sinceramente, hay un par de cosas que no se parecen a nada que se haya visto en televisión", revela Crompton, que tendrá un papel determinante en los nuevos capítulos después de su pequeña aparición en la séptima temporada de Juego de tronos.



Aunque la octava tanda de capítulos es la más corta de la serie, cada una de las entregas tendrá un presupuesto de 15 millones de dólares y una duración más larga de la habitual. En consecuencia, la producción del final de Juego de tronos va a durar más de lo esperado.



Los episodios finales, cuyo guión emocionó al propio Kt Harington, que no pudo contener las lágrimas, estarán dirigidos por David Nutter, Miguel Sapochnik y los showrunners David Benioff y Dan Weiss.