Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, Flash y muchos más, conforman el selecto grupo de superhéroes que demostrará qué tipo de hazaña puede llevar a cabo con el único fin de mantener la paz en la Tierra y el Universo.



¿De qué están hechos los superhéroes? Altas dosis de valentía, mente estratega, mucho valor, pasión, contar con aliados y, por encima de todo, querer hacer del mundo un lugar para vivir mejor. Habilidades extraordinarias no son un requisito indispensable para realizar grandes hazañas, bien lo sabe Batman, quien lo compensa con tácticas que le permiten anteponerse al peligro o a enfrentarse a sus enemigos de la mejor manera.



Para descubrir el ADN de estos espectaculares personajes, Warner Channel presenta el Especial Justice League, incluyendo las películas animadas detalladas a continuación, más el especial de Inside Warner: behind the scenes del estreno más esperado del año a nivel cinematográfico: La Liga de la Justicia, el jueves 16 de noviembre, a partir de las 14.00 horas.



Wonder Woman (La Mujer Maravilla, 2009). 14.15 horas



Película de animación basada en el cómic “Gods and Mortals” de George Perez que se hizo directamente para ser exhibida en video. Es el cuarto filme en la línea de DC Universe Animated Original Movies y su trama se desarrolla en la selva amazónica, cuando el piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Steve Trevor debe aterrizar en el lugar, liberando así al Dios de la Guerra Ares, quien se encontraba como prisionero desde hace mucho tiempo. Por ello, la princesa Diana tendrá la misión de conducir a Trevor a casa y recapturar al dios ahora fugitivo.



Voces de Keri Russell (The americans), Alfred Molina (El hombre araña 2), Rosario Dawson (Sin city), Oliver Platt (X- Men: Primera generación), Nathan Fillion (Guardianes de la galaxia) y Virginia Madsen (Candyman). Dirección a cargo de Lauren Montgomery (Superman Doomsday) y producida por el prestigioso Bruce W. Timm (Animation Department, Batman 1992).



Superman/Batman: Public enemies (Superman/Batman: Enemigos públicos, 2009). 15.45 horas



Cinta animada adaptación del cómic “Public Enemies” que centra su historia en ambos superhéroes, quienes han unido fuerzas para evitar que un meteorito de kryptonita destruya la Tierra y, de paso, acabar con los malévolos planes de Lex Luthor, recientemente elegido presidente de Estados Unidos, el cual, aprovechándose de su poder, inculpa al hombre de acero y al hombre murciélago de un crimen, dando origen a una cacería en contra de los superhéroes.



La película es la sexta en la línea de DC Universe Animated Original Movies y fue dirigida por Sam Liu (Batman: La broma asesina) y las voces están a cargo, entre otros, de Clancy Brown (Highlander), Tim Daly (Private practice), Kevin Conroy (Batman: La broma asesina) y Xander Berlekey (Terminator 2).



Justice League: The new frontier (La liga de la justicia: La nueva frontera, 2008). 17.00 horas



En la década de 1950, una nueva generación de superhéroes debe unir fuerzas con los veteranos activos de la comunidad y un gobierno estadounidense hostil para combatir una amenaza a la Tierra.



Filme animado – segundo en la línea de DC Universe Animated Original Movies- basado en la adaptación de los héroes de DC Cómics “La nueva Frontera”, cuyo guión pertenece a Stan Berkowitz (Batman del futuro), Darwyn Cooke (Batman del futuro) y tuvo como director a Dave Bullock (Stitch, la película).



Con las voces de David Boreanaz (Bones), Miguel Ferrer (Iron man 3), Neil Patrick Harris (How I met your mother), John Heard (Mi pobre angelito), Kyra Sedgwick (The closer) y Brooke Shields (The Middle).



Justice League: Doom (La liga de la justicia: Perdición, 2012). 18.30 horas



Vándalo Salvaje busca exterminar a la mayor parte de la población humana para originar una nueva civilización. Para ello, debe asegurarse de que la Liga de la Justicia no sea un impedimento en contra de sus planes, contrata al Amo de los Espejos, quien hackea la batcomputadora, usando un dispositivo de LexCorp, y roba la estrategia de Batman para incpacitar a sus compañeros de equipo en caso de una futuro rebelión. Salvaje reúne a un grupo de supervillanos para combatir y atacar a los superhéroes en simultáneo, cada uno de ellos perseguirá eliminar a cada miembro de la Liga de la Justicia.



Filme animado, dirigido por Lauren Montgomery, que se encuentra en el número 13 en la línea de películas DC. Cuenta con varios actores que repiten sus papeles, tales como Tim Daly (Private practice), Kevin Conroy (Batman: La broma asesina) y Nathan Fillion (Guardianes de la galaxia).



Justice League: BEHIND THE SCENES (La liga de la justicia, 2017). ESTRENO 22.00 horas



Todo el detalle de lo ocurrido detrás de cámaras y la opinión del director, productores y actores se podrán ver en Inside Warner: Behind the scenes La Liga de la Justicia.



Bruce Wayne (Ben Affleck) recupera la fe en la humanidad tras el sacrificio realizado por Superman (Henry Cavill), además de cuestionarse sus extremos métodos para conseguir justicia y reclutando nuevos aliados que cuenten con habilidades extraordinarias. ¿Su misión? Armar La Liga de la Justicia, un equipo conformado por los mejores superhéroes para combatir el crimen y defender la Tierra ante cualquier amenaza: Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Aquaman (Jason Momoa) y The Flash (Exra Miller) se unirán a Batman, reuniéndose así, el grupo más icónico de los superhéroes de DC Comics.



La dirección de la cinta está a cargo de Zack Snyder, reconocido poir su vasta experiencia en el universo de películas de DC tales como como Man of Steel y Batman vs Superman, además de 300, Watchmen y El amanecer de los muertos.



The Dark Knight (El regreso del Caballero Oscuro-parte 1, 2012). 22.30 horas



Película de animación, la primera de dos partes, basada en la novela gráfica de cuatro números “Batman: The dark knight returns” (Frank Miller, 1986), que versa sobre un universo postapocalíptico, en el que una Tierra sin civilización, debido a la gran cantidad de guerras ocurridas, cuenta con una humanidad que ha retrocedido a una época medieval. Un grupo de caballeros roba un botín que le corresponde al Señor de la Guerra, huyendo en dirección a Tierras Sombrías, un lugar famoso porque nadie regresa con vida y siempre acecha un peligro mortal.



