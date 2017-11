Livia Brito incursiona en la producción de cine

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Porque estando frente a la cámara siempre le gusta opinar, la actriz Livia Brito ha decidido incursionar en la producción y escritura de cine.



Junto con su novio están por producir un cortometraje de ficción.

Esto lo haría antes de comenzar la segunda temporada de La piloto, cuyos trabajos arrancarían en marzo.



“A veces entendemos el presente de otra forma y sucede que todos somos uno, entonces, trata de que no existe una realidad”, dice la

cubana.



“El guión es nuestro, siempre que estoy delante de la cámara ando dirigiendo y diciéndole al director por qué no hacemos así (alguna

escena) y me compran las ideas”, agrega.



Brito y su relación con el cine, hasta ahora, es de apariciones breves en "La dictadura perfecta", "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" y "Volando bajo".



En televisión destaca, además de "La piloto", en las telenovelas "Muchacha italiana viene a casarse" y "Por siempre... Joan Sebastian".