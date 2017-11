Alfonso Arau desestima denuncia de Debra Messing

LOS ÁNGELES, California(AP )

Alfonso Arau desestima la denuncia de Debra Messing de que la degradó en el plató de su primera película, "A Walk in the Clouds" (“Un paseo por las nubes”).



El director mexicano acusó a la estrella de "Will & Grace" de "seguir una moda" con su pronunciamiento y dijo que no tenía "nada que ver con la realidad". Agregó que ella le debe a él su carrera porque la seleccionó de entre "muchas, muchas" actrices.



Messing se pronunció en febrero sobre su experiencia en la cinta de romance de 1995, protagonizada por Keanu Reeves y Aitana Sánchez-Gijón.



Dijo que Arau y los productores la sorprendieron con una escena en la que tenía que aparecer desnuda que no habían acordado por anticipado, y que cuando se quejó Arau le dijo: "Tu trabajo es desnudarte y decir tus líneas. Eso es todo".



Arau habló el miércoles durante la premiere de "Coco" de Disney-Pixar. El actor y director de 85 años hace la voz de Papá Julio en la cinta animada.