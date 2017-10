Gal Gadot besa en la boca a otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vídeo del día: El beso amazónico de Gal Gadot y Kate McKinnon es ya uno de los mejores momentos de 'SNL' https://t.co/0omm6NHFGJ pic.twitter.com/0XxsiVMGl5 — CINEMANIA_ES (@CINEMANIA_ES) 8 de octubre de 2017

Durante su participación en "Saturday Night Live", la actriz Gal Gadot no sólo se burló de las Kardashian, también besó en la boca a otra mujer.Como parte de un sketch a manera de parodia de "La Mujer Maravilla", Gadot apareció junto a otras mujeres como si se tratara de una escena de la cinta.En un momento fueron interrumpidas por dos mujeres lesbianas quienes esperaban encontrar a otras como ellas en ese lugar.Gadot, puesta en su papel, parecía no entender lo que las mujeres querían decir con el ser lesbiana y dijo que podría besar a alguna de ellas para ver si sentía algo.La elegida fue el personaje interpretado por Kate McKinnon, quien en la vida real es lesbiana, y la besó durante algunos segundos.Al final, Gadot dijo no haber sentido nada y las mujeres se retiraron del lugar rumbo a la isla de Lesbos.