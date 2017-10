Bailan con el corazón y ganan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ganador del reality show "Bailando por un sueño" fue Adrián Di Monte, seguido por Carlos Sabaria y Begoña Narváez.



"No me lo creo, quiero agradecer y dedicarle esto a mi abuelita que está en el cielo y me está cuidando mucho, este premio va también para mi abuela Josefina que murió en Cuba y es el amor de mi vida. Estoy muy feliz porque Monse ganó y jamás me lo esperé", dijo el artista al saber de su triunfo.



"Yo no lo estaba viendo como una carrera, lo estaba viendo como ayudar de verdad a Monse porque le agarré mucho cariño a la chamaca y echamos el corazón", dijo notoriamente conmovido.



El sueño de Monse es ayudar a su abuelita, una mujer de 66 años que trabaja en el campo. Es por ello que el actor le dedicó el triunfo a su abuelita, dejando atrás las lastimaduras que obtuvo como consecuencia de los ensayos, como un hombro dislocado.



Además de esta competencia el artista cubano se prepara para la segunda temporada de "La doble vida de Estela Carrillo".



Entre los expulsados de este domingo estuvieron Tania Vázquez, quien compartió que buscará cumplir el sueño por el que bailó.



"Llegamos a la final y como lo dije, vamos a tratar de buscar por nuestra cuenta el hecho de operar a estos dos chicos, no se logró en el escenario pero la vida no para, la vida sigue y solamente una pareja tiene que ganar, hay que saber perder, cada uno tiene un lugar y no pasa nada, cada uno está luchando, entregando el alma y el corazón", destacó.



Por otro lado, el dúo de salsa cubano, Gente de Zona, aseguró que todos los jueces hicieron un excelente trabajo durante la competencia, más en el día de la final.



"Hoy es un día muy difícil porque están entregando todo y gana uno solo, una sola pareja".



La cuarta temporada de "Bailando por un sueño" inició transmisiones el 10 de septiembre.