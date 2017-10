Eduardo Verástegui preocupado por los inmigrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a que es un terreno difícil de conquistar, Eduardo Verástegui busca que las personas protegidas por el programa La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) mantengan a su familia unida y una oportunidad de sobrevivir en Estados Unidos.



En conferencia de prensa, el actor detalló las acciones por las que trabaja con el fin de que los políticos replanteen su posición respecto a los inmigrantes.



"Traemos varios proyectos. El próximo que estamos a punto de arrancar es sobre el secuestro de niños para explotación sexual. Tuve la oportunidad de conocer a unos héroes en EU que trabajaban antes en la CIA, en el FBI, eran soldados y se salieron del gobierno, montaron una organización no lucrativa y hoy en día se van disfrazados a Latinoamérica a rescatar niños secuestrados. Estos muchachos han rescatado más de 2 mil niños en los últimos tres años, más que el gobierno americano en los últimos 10 años", contó.



Afirmó que no descarta la idea de llevar el trabajo que hace por los inmigrantes a la pantalla grande, con el fin de crear conciencia y que más voces se sumen.



"Me encantaría hacer un documental. Cada uno desde su trinchera estamos obligados a hacer proyectos de alto impacto. Todavía no tenemos la estructura, creo que se va a ir dando natural", precisó.



Verástegui hizo hincapié que ha sido gracias a su labor en la pantalla grande, que personas que no simpatizaban con su trabajo por ser hispano, terminan por apoyarlo al ver el resultado.



"Por eso creo en el diálogo. Cuando uno tiene la oportunidad de entrar con un corazón agradecido, propositivo, que busca crear fuentes, se logran cosas".



El productor explicó que, además de haber sido invitado el pasado viernes a la celebración del mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, lugar en donde entregó una misiva dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde le pidió una mirada más humana hacia los inmigrantes, también se ha reunido con congresistas y autoridades del país vecino para expresarles su compromiso con los más de 800 mil afectados.