Goza la maravillosa vida de la actuación

TIJUANA, Baja California(GH)

Es una de las pocas figuras vivas de la llamada Época de Oro del cine mexicano, tiene 92 años y sigue cosechando aplausos gracias a su talento como actor; su nombre: Don Ignacio López Tarso.



Un rostro que ha acaparado la pantallas de cine y televisión, así como los más importantes escenarios de teatro en México.



Un hombre que ha dedicado casi toda su vida a la actuación, un mundo del que no quiso salirse una vez que descubrió lo maravilloso y fascinante que le resultó.



"Gozar la vida de teatro es muy interesante, la vida del actor es muy divertida, hay obras muy hermosas, y personajes maravillosos", comparte Ignacio López Tarso en entrevista.



Y López Tarso no se equivocó de su vocación:En 1960 protagonizó "Macario", la primera película mexicana en ser nominada al Óscar como Mejor Película en lengua extranjera.



Han pasado 57 años de aquel hecho relevante que fue un parteaguas en su carrera actoraly hoy en día, López Tarso continúa en escena y lo hace con la obra "El padre".



"Es una obra francesa, ha tenido mucho éxito en todo el mundo, en muchas de las ciudades que tienen vida teatral, en México no ha sido la excepción, ha gustado mucho", compartió a través de la línea telefónica.



Se escucha un López Tarso de voz potente, clara, pero enmudece un poco y retoma la plática para compartir la situación tan difícil que la está pasando mucha gente a raíz del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.



"El sismo causó mucho pánico, causó mucha expectación porque hubo muchos caídos, muertos, muchos edificios que quedaron dañados y muchas desgracias, muchos muertos.



"Son hechos lamentables que va muy en contra del espectáculo, porque eso hay que respetarlo, incluso hubo días que que no hubo espectáculos en la Ciudad de México.



"Había la necesidad de revisar los inmuebles para ver si no habían registrado algún daño, afortunadamente en los teatros no hubo nada y seguimos de pie en México", indicó.



Buen teatro en México



López Tarso compartió que en nuestro País se hace buen teatro, porque México es un gran escenario donde hay mucha actividad teatral a lo largo y ancho del territorio.



"En el País existe una cartelera muy abundante, muchas obras de diferentes tipos, con muchos repartos muy buenos y muy atractivas obras de mucho éxito, hay obras en México que tienen años de estar en cartelera.



"También en otras ciudades del País hay muy buen teatro, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Xalapa, y San Luis Potosí, por mencionar algunos lugares.



"He tenido la fortuna, de ser parte del buen teatro en México, porque me gusta escoger obras que sé que le pueden gustar a la gente y muchas veces no me he equivocado", indicó.



El actor reconoce que los 70 años que lleva en la actuación de manera constante han sido su vitalidad para tener esa lucidez y energía para estar sobre un escenario.



"Me gusta estar en el teatro, estoy en el mejor lugar que puedo tener; primero trato que las obras que hago duren en escena, he tenido obras que duran dos o tres años", señaló.



No da consejos



Toda una vida en los escenarios, pero a Don Ignacio López Tarso no le gusta dar consejos, pero sí puede orientar y alentar a todos aquellos que se inclinan por la actuación.



"Yo generalmente no doy consejos, pero a las nuevas generaciones que se inclina por la actuación, tienen que mucho que estudiar y mucho que prepararse.



"En mi caso, tuve la fortuna de tener los mejores maestros de aquellas épocas", dijo.