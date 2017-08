¿Qué contenido de Disney se irá de Netflix?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque Netflix anunció que la ruptura de su marca con Disney sólo afectará a Estados Unidos, mientras que el resto de las regiones aún contarán con el material de la casa del ratón, lo cierto es que no especificaron hasta cuándo vencen sus licencias en especial para Latinoamérica.



Por ello no sería de sorprender que en los próximos meses la compañía streaming anuncie un cambio en esta decisión.



De irse el material de Disney de la empresa online en México, estas sería el material que los mexicanos ya no podrían encontrar en Netflix.



CLÁSICOS

"Enredados", "La princesa y el sapo", "Pocahontas", "El Jorobado de Notre Dame", "Las películas de Tinkerbell", "La gran película de piglet", "Bolt", "Chicken Little", "Osos", "Ralph el demoledor", "Hércules", "Lilo y Stich", "El caldero mágico", "Mickey celebra la navidad", "Valiente", "Tarzán", "Frankenweenie".



LUCAS FILM

"Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma", "Star Wars Episodio II: El ataque de los clones",

"Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith", "Star Wars Episodio V: El imperio contraataca",

"Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi", "Star Wars. Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy", "Science of Star Wars: Season 1", "Star Wars: The Legacy Revealed".



SERIES

"El mundo de Riley", "Llegó el recreo", "Buena suerte Charlie", "Liv y Maddie", "Jessie", "Soy Luna", "Acampados", "Gravity Falls", "La Guardia del León", "Violetta", "Agente K.C", "Amigas cuando sea", "La casa de Mickey Mouse", "Princesita Sofía", "Atrapada en el medio", "Lab Rats: Fuerza Elite", "Phineas y Ferp: Star Wars", "Star Wars: Rebels", "Max Steel", "Junior Express", "Avengers", "Guía de un gamer", "Doctora juguetes", "Star Wars: The Clone Wars",

"Lego Star Wars: The Yoda Chronicles".



PELÍCULAS LIVE ACTION

"Encantada", "Juego de gemelas", "Colmillo blanco", "Piratas del Caribe", "Narnia", "Niñera a prueba de balas", "Maléfica", "Oz el poderoso", "Alicia en el país de las maravillas", "Súper escuela de héroes", "El juego que hizo historia", "Hocus Pocus", "La extraña vida de Timothy Green", "Tron: El legado", "El llanero solitario", "El novato", "El príncipe de Persia", "Walt el soñador",

"Frío de perros", "John Carter", "Muppets 2", "Una chihuahua en Beverlly Hills", "Las películas de Santa Clausula", "George de la selva", "Mi gran amigo Joe", "PIXAR", "Buscando a Nemo", "Cars", "Monster University", "Ratatouille", "Bichos", "Wall.E", "Up: Una Aventura de altura".



MARVEL

"Capitán América: Soldado del invierno", "Capitán América: Guerra Civil", "Avengers", "Thor", "Iron Man 1", "Iron Man 2".