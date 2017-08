Julión Álvarez, Kate del Castillo… famosos vinculados con el narco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Julión Álvarez apareció en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado por sus lazos con el narcotráfico.



El Tesoro informa que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández.



Hasta ahora, no ha ofrecido alguna declaración sobre el hecho, pero su caso hace recordar otros ejemplos de famosos de la farándula que de alguna manera fueron vinculados al crimen organizado.



Sin duda uno de los más polémicos fue el de la actriz Kate del Castillo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Del Castillo estuvo en contacto con él y se entrevistó en persona con “El Chapo”. Por ese acercamiento con el narcotraficante, la Procuraduría General de la República (PGR) investigó a la actriz, quien no ha pisado México desde hace más de un año.



En 2009, el cantante Ramón Ayala fue detenido en una “narcoposada” en Tepoztlán. Fue liberado después de ofrecer su declaración.



A Luis Enrique Guzmán Pinal lo detuvieron mientras amenizaba una fiesta como DJ en una residencia del Desierto de los Leones. En el lugar fueron capturados 15 presuntos integrantes de una célula delictiva. La PGR lo liberó al no encontrarle nexos con grupos criminales.



En el caso de Juan Gabriel y Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, se dijo que habían actuado para el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, pero nunca se confirmó.