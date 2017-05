'Orange is the New Black' tiene segundo trailer

(GH)

El 9 de junio llegará a Netflix la quinta temporada de ‘Orange is the New Black’, una de las series originales de la plataforma con más éxito y seguidores alrededor del mundo.



Hoy lanzaron un nuevo trailer donde se presentan nuevas imágenes de esta temporada, donde en 13 capítulos contarán los acontecimientos de tan solo tres días, por lo que productores y actores prometieron que la audiencia vivirá momentos llenos de intensidad.



La quinta temporada arranca en el momento en que las reclusas de la prisión de Litchfield deciden tomar las instalaciones e iniciar una rebelión, debido a las precarias condiciones de vida y los maltratos que viven día a día, en especial tras la muerte de una de sus compañeras.



En el adelanto de poco más de dos minutos se ve el inicio de este rebelión y momentos dramáticos y cómicos que vivirán las protagonistas.











Fuente: Excélsior