Felicita "La Josa" a mamás

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue ayer que María José se presentó con Napoleón en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017, donde con su prendido show de pop/rock volvió a manifestar su ideología en pro del feminismo. Pero previo al concierto de anoche, María José habló para EL IMPARCIAL, y aconsejó a sus fans sobre cómo deberían festejar mañana el Día de las Madres.



“Si les regalan licuadoras, pues qué buena onda, pero que les hagan de comer –risa- porque de repente como que ‘Ah, te regalo tu licuadora para que me hagas de comer’ y pues no”, dijo María José a EL IMPARCIAL.



“Entonces que las apapachen, no las pongan a cocinar, por favor; que les hagan lo que quieran ese día, ya sea el manicure, el spa, el masaje, el shopping; no sé, lo que ellas quieran. Que las consientan muchísimo y pues yo feliz de ser mamá”, finalizó.