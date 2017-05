¡Hoy es turno de José Manuel Figueroa!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que el año pasado se llevara las palmas en el Palenque de la Expo Gan 2016, José Manuel Figueroa regresa a Hermosillo esta noche, en donde alternará el redondel con La Séptima Banda.



En esta ocasión, el cantante recibirá el Día de las Madres con quienes vengan a verlo hoy martes 9 de mayo, para festejar a las madres de familia con un concierto que hará recorrido por su carrera musical y homenajeará a la memoria de su padre, Joan Sebastian.



“Me siento muy emocionado con este nuevo show que traigo por toda la República. Vamos a echarle todas las ganas para que la gente se divierta en el Palenque y se la pase de lo más bonito”, dijo José Manuel Figueroa en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Como siempre, me siento bendecido por mi padre cada vez que salgo al escenario y el cariño que le tengo a su carrera, el respeto a su legado y a la música que nos dejó. Vamos a recorrer un poco de lo que fue su trayectoria y también cantar algunos de mis temas que a la gente le fascinan para que festejen con nosotros el Día de las Madres”, continuó.



Con proyectos en puerta



Fue el año pasado que José Manuel Figueroa revivió la vida y obra de su padre en la serie biográfica “Por siempre Joan Sebastian, el poeta del pueblo”; que recibió excelentes comentarios por parte de la crítica.



José Manuel comentó que vienen nuevos proyectos en su carrera artística, y aunque no adelantó si se enfocan a la música o a la actuación, aseguró que ya está trabajando en ellos, a la par que continúa con su gira de presentación a caballo, como la que ofreció en Hermosillo el pasado mes de enero.



“Gracias a Dios fue una maravillosa experiencia, y a partir de eso me va muy bien. Vienen muchos proyectos nuevos y los esperamos con muchas ansias. Estoy enfocado realmente en darle al espectador lo que se merece, en especial a la gente de Sonora que siempre me recibe con los brazos abiertos”, agregó.



“Son viajes largos los que tenemos que hacer, muy cansados y como siempre uno extraña la casa, pero cantarle al público, a veces en un palenque, y otras veces en un hipódromo como hace unos meses que fuimos allá, es tan satisfactorio porque me siento muy cerca de la gente y de mi padre. Es como si estuviera conmigo cada vez que agarro el micrófono”, finalizó.