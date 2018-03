Alejandra Ávalos revela que abusaron de su hija

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La actriz Alejandra Ávalos denunció a través del programa "Sale el Sol" que su hija Valentina Benaglio Ávalos fue víctima de abuso por parte de uno de sus ex maridos.



Durante una entrevista, la también cantante reveló que todo esto ocurrió a principios de su carrera mientras ella buscaba forjar su carrera artística, por lo que su hija, quien en ese entonces era una niña, sufrió maltratos no sólo por parte de uno de sus esposos, sino de diferentes personas a cargo de su cuidado.



"Me arrepiento de no haber hecho un examen más exhaustivo a ciertas personas que entraron a trabajar conmigo que en su momento tuvieron ciertos exabruptos con mi hija cuando era más niña, y que nunca me enteré hasta ahora que pasó ya tanto tiempo, ya que está más grande, cosas de castigo, la dejaban sin comer por ejemplo", declaró Ávalos en "Sale el Sol".



"Ya después tuve un ex marido que también la castigaba muy feo, y eso también me dolió muchísimo", continuó.



Ávalos comentó que su hija tardó mucho en revelar el abuso que sufría y que aún le hace falta revelar detalles sobre el maltrato físico del que fue víctima.



"No me ha dicho al 100 por ciento, no ha querido ella hablarlo porque esto es un tema que es un poco difícil de tratar en este momento, pero sí, efectivamente hubo también un abuso infantil por parte de este ex marido", comentó.



Alejandra comentó que este es uno de los riesgos que las mujeres que son madres de familia y que ejercen su carrera profesional, por lo que la artista expresó que esto sucede cuando creen conocer a las personas en quienes se apoyan para ejercer sus deberes.



"Esta es una de las partes que como mujeres nos toca afrontar y de verdad crees conocer a una persona, muy bien como para involucrarte con ella, casarte con ella, tener a tus hijos o volver a rehacer tu vida, y resulta que esa persona es nociva para tus hijos, nociva para tu vida, nociva para tu entorno familiar y nociva por supuesto para ti".



Actuará legalmente contra su ex



La actriz decidió mantener oculta la identidad de su ex marido, debido a que planea proceder legalmente en contra de él, además de que su hija fue amenazada para no denunciarlo ante las autoridades.



"Por supuesto, nunca prescribe un abuso infantil, o sea, si hubo un abuso infantil no tiene vigencia y yo quiero hacer una acción legal".



Alejandra Ávalos ha tenido tres cónyuges: Fernando Ciangherotti (1988-1992), Giovanni Benaglio (1995-1998) y Alejandro Marcos (2001-2002).



En julio de 1996 dio a luz a su hija Valentina, quien actualmente se desempeña como modelo y colaboradora editorial en revistas de moda.