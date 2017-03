Se hacía pasar por Bieber, lo acusan de abuso de menores

BRISBANE, Australia(AP )

Un australiano de 42 años que presuntamente se hacía pasar por Justin Bieber en la red para solicitar imágenes sexualmente explícitas de niños está acusado de abusar de más de 900 menores, informó la policía el jueves.El cantante pop canadiense de 23 años se encuentra actualmente en Australia, en su "Purpose World Tour". La policía ha advertido a sus jóvenes fans y los padres de éstos que sean cuidadosos en el uso de internet.Gordon Douglas Chalmers, profesor de derecho en la Universidad Tecnológica de Brisbane, fue acusado en noviembre de usar Facebook y Skype para hacerse pasar por el astro, tras recibirse denuncias de las autoridades estadounidenses y alemanas. Chalmers fue acusado de buscar y preparar menores para tener relaciones sexuales y de consumir pornografía infantil.Como resultado de órdenes judiciales emitidas en noviembre para acceder a sus cuentas en las redes sociales y correo electrónico, fue acusado esta semana de otros 931 delitos sexuales contra menores que se remontan a más de una década, incluidos violación y fabricación de materiales de pornografía infantil, dijo la policía en un comunicado.La policía no ha dado una cifra de víctimas ni de los países donde viven. Pero el inspector de policía Jon Rouse dijo que la investigación revela "el alcance global y la destreza que poseen los abusadores para seducir a sus víctimas".Chalmers aún no ha presentado sus declaraciones. No está claro cuál sería la pena de prisión en caso de ser declarado culpable.