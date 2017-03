Black Sabbath anuncia su final después de casi 50 años juntos

(GH)

El fin se acerca, luego de que la banda compartiera una imagen que decía "Black Sabbath 1968-2017" con el título "#TheEnd", informó The Huffington Post Este anuncio se produce después de que Ozzy Osbourne y compañía dijeron que su concierto final fue el mes pasado en Birmingham, su ciudad natal, como parte de The End Tour, que comenzó en enero de 2016. Pero, en la música rock, una "gira final" no siempre significa literalmente el final.Black Sabbath ha pasado 49 años juntos, creando 19 álbumes de estudio desde que se reunieron en 1968 en Birmingham. La banda incluyó a Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne y Bill Ward. El baterista Tommy Clufetos finalmente reemplazó a Ward.Los fans de Black Sabbath hah sido muy expresivos en las redes sociales desde el anuncio del final de la banda. Muchos han compartido su tristeza, mientras que otros sienten que la música de Sabbath vivirá para siempre.