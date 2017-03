Revelan póster para séptima temporada de GOT

(GH)

HBO compartió el póster oficial de la nueva temporada de Game of Thrones.



En la imagen, la cadena norteamericana juega también con el nombre original de los libros de George R. R. Martin: A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego), mostrando esos dos elementos junto al hashtag #GoTS7.







La cadena estadounidense tiene previsto que otra de sus series insignia, 'The Leftovers', eche el cierre a su tercera temporada de 18 de junio. Por lo tanto, el domingo 25 de junio se posicionaba como la fecha idónea para que Tyrion, Cersei, Jon y compañía vuelvan a la carga... hasta ahora.



El final de la sexta temporada de la serie avanzó parte de la trama de los próximos libros de la saga y dejó a sus fans boquiabiertos al mostrarles el maquiavélico plan de Cersei, la verdad sobre los orígenes de Jon Snow y el inicio del viaje de Daenerys y su ejército.



A la serie le quedan ahora 13 capítulos. La nueva etapa contará con solo siete episodios.