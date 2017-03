José Ron señala a Cristián de la Fuente por "grosero"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La polémica entre José Ron y Cristián de la Fuente, actores de Televisa, no ha terminado, pues ahora Ron señaló a su colega por ser “grosero”.



Hace unos días, De la Fuente compartió en Instagram un clip en donde se le veía talando. Dijo que “a falta de gym, a darle al árbol”.



El comentario sorprendió a José Ron, quien dijo que esperaba que sembraran más árboles de los que destruían, lo que la ganó críticas de los fans de Cristián.



Poco después, Cristián aclaró que ya estaba programado derribar ese árbol y que además era grabado como parte de su personaje para la teleserie “En Tierras Salvajes”.



Tras la polémica, José Ron declaró a "Fórmula Espectacular" que De la Fuente “se portó muy grosero, no voy a decir más, si quiere decir más cosas yo no voy a hablar más cosas, pero el señor se portó muy mal”.



Añadió que fue Cristián quien borró su comentario en Instagram y además lo bloqueó en la red social.



En entrevista para el programa radiofónico de Maxine Woodside, Ron también expresó sobre De la Fuente: “Que diga las verdades completas, no a medias” y ante la pregunta de cuál es esa verdad, el actor señaló “eso yo la tengo, él la sabe, Dios la sabe”.