Regresan a Hermosillo las "cab…nas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque el amor es ciego, el caso de Dulce essevero, pues ella no es capaz de darse cuenta que su novio Jorge la maltrata sicológicamente, ya quees una mujer sumisa, dependiente y muysedienta de amor.



Sin embargo, su amiga Bárbaraes todo lo contrario: alguien dominante, confiada, segura de sí misma,que no tolerará ver a Dulce sufrir más por Jorge. Por eso se encargará de enseñarle los secretos para tener a un hombre comiendo de la palma de su mano, convirtiéndola en la mujer más cab...na de todas.



Es así como Cecilia Galliano, Irina Baeva y Gabriel Soto te enseñarán el secreto para una relación basada en el respeto y la independencia, con la obra teatral "¿Por qué los hombres aman a las cab…nas?", que se llevará a cabo el viernes 31 de marzo a las 19:00 hrs y 21:30 hrs en el Auditorio Cívico del Estado.Esta obra, basada en el bestseller escrito por Sherry Argov, destacará cómo la protagonista de la historia no se percata de la manipulación e influencia de su novio hasta el momento en que se propone que las cosas sean diferentes entre ellos,por lo que, para cambiar a su pareja, entenderá que ella deberá cambiar primero.



La puesta en escena aborda las relaciones de pareja y lo que sucede con ellas en la vida cotidiana, además de hacer énfasis en todo aquello que frustra a las mujeres acerca de los hombres a través de la comedia.



Si crees que tu pareja no te valora, abusa de tu nobleza o simplemente no hay "justicia" en tu relación, entonces debes ir a ver esta obra de teatro con la cual te doblarás de la risa y aprenderás el secreto de una mujer independiente y autosuficiente.



Los boletos estarán a la venta a partir de este lunes 13 de marzo en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, con precios de 330, 430 y 530 pesos.